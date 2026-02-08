Sequestrati 3.540 pannelli LED contraffatti nello scalo portuale di Gioia Tauro

Blitz dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto calabrese: sequestrati 3.540 pannelli LED con marchio falso e merce non dichiarata nascosta nel container. Operazione a tutela del mercato e dei consumatori.

Colpo al mercato della contraffazione e alle pratiche di evasione doganale nel porto di Gioia Tauro, dove nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno portato a termine un’importante operazione culminata nel sequestro preventivo d’urgenza di 3.540 pannelli LED contraffatti e nella denuncia alla Procura della Repubblica di un importatore di nazionalità cinese.

Il carico, proveniente dalla Cina e destinato al mercato dell’Unione Europea, è stato individuato durante le consuete attività di controllo nello scalo portuale calabrese, uno dei principali hub logistici del Mediterraneo. A far scattare i sospetti degli operatori è stata la presenza, su ogni pannello, del marchio di una nota azienda del settore dell’illuminazione.

Gli approfondimenti successivi, svolti in collaborazione con la società titolare del brand, hanno confermato l’irregolarità: l’utilizzo del marchio non era stato in alcun modo autorizzato. Le giustificazioni fornite dall’importatore, accompagnate da documentazione ritenuta incompleta e contraddittoria, non hanno convinto gli inquirenti, che hanno disposto l’immediato sequestro della merce.

Durante l’ispezione del container è emerso inoltre un ulteriore illecito: all’interno del carico erano state occultate grandi quantità di tende da esterno non dichiarate nella documentazione doganale, presumibilmente introdotte per eludere il pagamento dei diritti di confine, configurando l’ipotesi di contrabbando.

Secondo gli investigatori, l’immissione sul mercato di prodotti contraffatti e la sottrazione di merci ai controlli fiscali avrebbero generato un doppio danno: economico per le imprese che operano legalmente e per l’erario, e commerciale per i consumatori, esposti al rischio di acquistare prodotti di qualità non garantita.

L’operazione conferma ancora una volta il ruolo strategico del porto di Gioia Tauro come presidio di legalità e la costante attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella difesa della concorrenza leale, delle imprese regolari e della sicurezza del mercato europeo.