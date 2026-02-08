Uomo scomparso a Cava de’ Tirreni, ricerche senza sosta: in campo Soccorso Alpino e Protezione Civile

Proseguono senza interruzioni le operazioni di ricerca dell’uomo di 70 anni scomparso da ieri a Cava de’ Tirreni.
Dalla tarda mattinata di oggi sono entrati in azione anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnati nel coordinamento delle attività di perlustrazione delle aree più difficili da raggiungere.
Le squadre stanno operando secondo il protocollo previsto per la ricerca di persone scomparse, concentrando l’attenzione soprattutto sulle zone impervie e boschive che circondano il territorio cavese.
Le operazioni si estendono in particolare nei dintorni della località Dragonea, frazione di Vietri sul Mare, area ritenuta strategica nel piano di intervento.
Sul campo lavorano congiuntamente i tecnici del CNSAS Campania e i volontari della Protezione Civile, con il supporto di Aeromobili a Pilotaggio Remoto — droni — utilizzati per sorvolare le aree più estese e difficilmente accessibili, mentre le squadre di terra verificano sistematicamente ogni segnalazione o possibile traccia utile.
Le ricerche proseguono con l’obiettivo di coprire rapidamente ogni zona sensibile, nella speranza di individuare l’uomo nel più breve tempo possibile.
Le autorità fanno sapere che ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione delle operazioni.