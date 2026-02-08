Uomo scomparso a Cava de’ Tirreni, scattano le ricerche: appello della Croce Rossa

L’allarme è stato lanciato sui social anche dalla Croce Rossa Italiana, che ha diffuso l’identikit dell’uomo per agevolarne il ritrovamento.

Ore di forte tensione a Cava de’ Tirreni, dove da ieri mattina non si hanno più notizie di Paolo Di Domenico. L’allarme è stato lanciato sui social anche dalla Croce Rossa Italiana, che ha diffuso l’identikit dell’uomo per agevolarne il ritrovamento.

Paolo Di Domenico è di corporatura esile, calvo con capelli solo ai lati e presenta una macchia visibile sulla fronte, sul lato sinistro. Cammina lentamente. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino corto nero, un cappellino tipo baseball blu con la lettera “N”, pantaloni blu e scarpe da ginnastica bianche.

Le ricerche sono in corso. Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine per consentire un intervento rapido.