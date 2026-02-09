Aggressione con coltello a Castel Volturno, coinvolta una 24enne di Salerno

La vittima sarebbe stata bloccata tra lo sportello dell’auto e il guardrail e colpita più volte con un coltello da cucina.

Resta in carcere il 33enne di Pozzuoli accusato di tentato femminicidio ai danni dell’ex fidanzata, una 24enne di Salerno, accoltellata nella notte tra il 4 e il 5 febbraio a Castel Volturno. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato la custodia cautelare al termine dell’udienza, durante la quale l’indagato avrebbe tentato di giustificare il gesto ripetendo che “lei non mi doveva lasciare”.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’aggressione è avvenuta sulla via Domiziana al termine di un incontro che, nelle intenzioni della giovane, doveva servire a un chiarimento dopo la fine della relazione. La vittima sarebbe stata bloccata tra lo sportello dell’auto e il guardrail e colpita più volte con un coltello da cucina.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe ferito superficialmente allo sterno e avrebbe chiamato il 118, ammettendo quanto accaduto. La 24enne è stata trasportata d’urgenza alla Clinica Pineta Grande, mentre il 33enne è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La Procura sta valutando la contestazione dell’aggravante della premeditazione. La giovane è ancora ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.