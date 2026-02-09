Allarme a Capaccio Paestum: avvistato un presunto alligatore in un canale, scattano i controlli

Paura e incredulità a Capaccio Paestum, dove nelle acque del canale consortile Laura Nuova sarebbe stato avvistato un alligatore.

A notarlo e fotografarlo, secondo quanto riportato da Il Mattino, è stato un imprenditore della zona che ha subito segnalato l'episodio alla polizia municipale. L'immagine è stata poi diffusa sui social dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (Anvvfc) locale, facendo rapidamente scattare l'allarme.

Il comandante della polizia municipale, Antonio Rinaldi, ha attivato il protocollo di emergenza coinvolgendo Consorzio di Bonifica di Paestum, guardie ecozoofile, WWF e volontari dei vigili del fuoco in congedo per avviare le operazioni di monitoraggio e recupero. L’area è stata perlustata anche con droni e nel canale sono state posizionate esche in diversi punti. Alla popolazione è stato chiesto di non avvicinarsi alla zona dell’avvistamento.

Restano aperte tutte le ipotesi sulla natura e sulla provenienza dell’animale. Non si esclude che possa trattarsi di un alligatore detenuto illegalmente e poi abbandonato, ma alcuni esperti ipotizzano anche che l’immagine possa ritrarre un giocattolo in gomma, viste alcune anomalie nella struttura del corpo. Le autorità, però, ritengono la segnalazione attendibile e stanno verificando ogni possibilità.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, che ha avviato un confronto con esperti dell’Università di Salerno per valutare l’attendibilità dell’avvistamento e stabilire eventuali misure di sicurezza. Nel frattempo proseguono i controlli nell’area interessata.