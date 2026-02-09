Doppio incidente sulla A2 del Mediterraneo: un morto e diversi feriti nei pressi di Padula-Buonabitacolo

L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo a una persona, della quale al momento non sono state rese note le generalità.

Due sinistri distinti si sono verificati lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al chilometro 111, nel territorio di Montesano. Nel secondo incidente, avvenuto a breve distanza dal primo, si è registrata una vittima.

Il primo impatto si è verificato intorno alle 11 del mattino e ha coinvolto più veicoli, causando diversi feriti. Tra questi anche un bambino, le cui condizioni non sarebbero gravi ma per il quale è stato disposto il trasferimento in elisoccorso. L’incidente ha provocato una lunga coda lungo la carreggiata.

Proprio a causa dei rallentamenti, una vettura ha successivamente tamponato un autoarticolato per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo a una persona, della quale al momento non sono state rese note le generalità.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas per i soccorsi e la gestione della viabilità. Pesanti i disagi al traffico per diverse ore.