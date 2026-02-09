Furto in un appartamento a Pagani: rubati oro e gioielli

Nuovo episodio di criminalità nell’Agro nocerino sarnese. A Pagani, una banda di ladri ha messo a soqquadro un appartamento nel corso di un furto avvenuto alcuni giorni fa.

Secondo quanto emerso, i malviventi hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e hanno rovistato in tutte le stanze, portando via oro e gioielli appartenenti a un familiare del proprietario. Il danno è in fase di quantificazione.

Il proprietario ha denunciato l’accaduto anche sui social, esprimendo preoccupazione per l’ennesimo episodio di questo tipo nella zona. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno acquisendo elementi utili per risalire ai responsabili.