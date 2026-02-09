Il Battistero paleocristiano di Nocera Superiore protagonista dello spot regionale “Campania Divina”

Il Battistero paleocristiano di Nocera Superiore entra ufficialmente tra le immagini simbolo dello spot istituzionale della Regione Campania “Campania Divina”, ottenendo un importante riconoscimento per il suo valore storico e artistico.

Considerato uno dei monumenti più antichi e rappresentativi del territorio, il Battistero risale al VI secolo ed è stato realizzato riutilizzando materiali provenienti da templi romani. A renderlo unico sono le colonne policrome e la maestosa cupola, elementi che ne fanno un autentico gioiello architettonico e spirituale.

La presenza nello spot regionale conferma il crescente apprezzamento del sito a livello locale, nazionale e internazionale, rafforzandone il ruolo di punto di riferimento culturale e identitario per l’intera area. Un patrimonio che continua a raccontare la storia della Campania attraverso la bellezza e la memoria dei suoi luoghi più preziosi.