Il sarnese Guido Squillante è vicecampione d’Europa U21 di karate nei 60 kg

Prestigioso risultato per lo sport sarnese: Guido Squillante ha conquistato il titolo di vicecampione d’Europa nella categoria 60 kg Under 21 di karate, salendo sul secondo gradino del podio continentale.

L’atleta ha affrontato un percorso di alto livello nel corso della competizione europea, superando avversari provenienti da diverse nazioni e dimostrando tecnica, preparazione e determinazione. La finale gli ha consegnato l’argento europeo, confermandolo tra i migliori karateka della sua categoria a livello internazionale.

Un traguardo importante che premia il lavoro svolto negli anni dall’atleta e dal suo staff tecnico, portando lustro alla città di Sarno e allo sport campano.