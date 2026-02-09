Indirizzo della Giunta per agevolazioni tributarie a San Valentino Torio

Bilancio e tributi, verso una definizione agevolata delle entrate comunali. La Giunta avvia il percorso regolamentare previsto dalla legge di bilancio 2026

L’atto di indirizzo della Giunta comunale

La Giunta comunale di San Valentino Torio, su proposta del Sindaco, con delega al Bilancio, ai Tributi e alla Programmazione economica, ha deliberato un atto di indirizzo rivolto al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario. L’obiettivo è verificare la possibilità di adottare forme di definizione agevolata per le entrate proprie comunali, in coerenza con le opportunità offerte dalla normativa nazionale. L’iniziativa rappresenta il primo passaggio di un percorso amministrativo che potrà condurre all’elaborazione e all’approvazione di un regolamento comunale specifico, chiamato a disciplinare modalità, criteri e ambiti di applicazione delle eventuali misure agevolative.

Il quadro normativo e le finalità dell’iniziativa

La legge di bilancio 2026 consente infatti ai Comuni di prevedere sanatorie sulle proprie entrate, con l’esclusione di quelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già interessate dalla cosiddetta rottamazione quinquies di competenza statale. La scelta dell’amministrazione comunale si inserisce in un contesto economico ancora segnato dagli effetti della pandemia, dall’aumento dei costi e da una pressione fiscale spesso difficile da sostenere. L’intento dichiarato è quello di alleggerire i carichi tributari su famiglie, imprenditori, commercianti e professionisti, favorendo al contempo il recupero delle entrate e un rapporto più equilibrato tra ente e contribuenti, nel segno della sostenibilità finanziaria e della responsabilità amministrativa.

San Valentino Torio, Strianese verso il terzo mandato (video)