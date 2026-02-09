Nocera Inferiore, rissa in piena movida: sette giovani a processo per il pestaggio in strada

Svolta giudiziaria a due anni e mezzo dalla violenta rissa scoppiata nel centro di Nocera Inferiore durante una serata di movida. Il Tribunale ha disposto il giudizio immediato per sette giovani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, coinvolti nel pestaggio che aveva seminato il panico tra i ragazzi presenti in strada.

Tre degli imputati sono stati ammessi alla messa alla prova su decisione del giudice, accogliendo le richieste delle difese. In quella notte rimasero ferite almeno tre persone, con traumi agli arti: uno dei ragazzi fu trasportato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e dimesso con una prognosi di 25 giorni per lesioni a un braccio e a una mano.

I fatti risalgono a poco dopo la mezzanotte di un sabato sera, quando per futili motivi scoppiò una violenta lite che degenerò rapidamente in aggressioni con calci e pugni. Un giovane si scagliò contro un minorenne colpendolo al petto e alla testa, prima di essere fermato da alcuni presenti. Poco dopo anche un’altra persona intervenuta in sua difesa venne aggredita.

Allertati dai testimoni, carabinieri e agenti del commissariato avviarono le indagini. Fondamentali si rivelarono le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che permisero di ricostruire tutte le fasi dell’aggressione e identificare i partecipanti alla rissa, molti dei quali si erano dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine, come riportato da “Metropolis“.

Secondo quanto emerso, gli scontri sarebbero stati legati anche a una precedente aggressione avvenuta il giorno prima tra gruppi di giovani. Ora il procedimento entra nella fase processuale, nella quale gli imputati potranno valutare i riti alternativi per definire le rispettive posizioni.