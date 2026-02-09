Ospedale Ruggi, donna transgender rifiuta il ricovero in reparto maschile: interviene la Regione

Secondo quanto riferito dall’associazione, la struttura avrebbe motivato la decisione facendo riferimento al sesso biologico della paziente, disponendo la degenza in una stanza condivisa con altri cinque uomini.

Un caso segnalato da Arcigay Napoli ha coinvolto l’Ospedale Ruggi di Salerno, dove una donna transgender, Iolanda, dopo essersi rivolta al Pronto Soccorso, si è vista proporre il ricovero in un reparto maschile dopo sei giorni trascorsi su una barella.

Secondo quanto riferito dall’associazione, la struttura avrebbe motivato la decisione facendo riferimento al sesso biologico della paziente, disponendo la degenza in una stanza condivisa con altri cinque uomini. Iolanda, che si identifica come donna sia dal punto di vista psicologico sia fisico, ha rifiutato il ricovero, ritenendo la sistemazione incompatibile con la propria identità di genere, nonostante le condizioni di salute precarie.

La vicenda è stata seguita dall’Associazione Trans Napoli e dall’Osservatorio LGBTQIA+ della Regione Campania. Dopo un primo tentativo di mediazione senza esito presso la struttura ospedaliera, la situazione si è sbloccata in seguito all’intervento del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e degli assessori regionali Claudia Pecoraro e Andrea Morniroli.

La Direzione Sanitaria del Ruggi ha quindi provveduto a una sistemazione ritenuta adeguata e ha presentato scuse ufficiali alla paziente. La Regione ha inoltre annunciato l’avvio di un lavoro per la definizione di linee guida specifiche volte a regolamentare l’accoglienza e il ricovero delle persone transgender nelle strutture sanitarie.