Pompei, Tropico in concerto il 16 luglio all’Anfiteatro per la rassegna “Beats of Pompeii”

Pompei si prepara a un’estate all’insegna della musica e dell’archeologia con un nuovo appuntamento della rassegna “Beats of Pompeii”. Il 16 luglio l’Anfiteatro di Pompei ospiterà Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, tra le voci più originali e influenti della scena pop italiana contemporanea.

L’artista napoletano porterà sul palco il suo universo sonoro, un mix di melodia eclettica, funk partenopeo e pop moderno capace di coniugare sperimentazione e immediatezza. Autore di album come Chiamami quando la magia finisce e del recente Soli e disperati nel mare meraviglioso, Petrella è anche uno degli autori più richiesti del panorama musicale italiano, avendo firmato successi per Marco Mengoni, Elodie, Emma Marrone, Jovanotti, Fabri Fibra, Mahmood, Gianna Nannini ed Elisa.

Secondo i promotori, l’annuncio del concerto “consolida ulteriormente il profilo internazionale e cross-genere di Beats of Pompeii”, che quest’anno propone uno dei cartelloni più variegati della sua storia. Il programma spazia dagli islandesi Of Monsters and Men (24 giugno) ai Beat, ex King Crimson (2 luglio), dalla data speciale di Riccardo Cocciante per i suoi 80 anni (4 luglio) al chitarrista Pat Metheny (6 luglio).

Spazio anche alle sonorità più energiche con gli Opeth (10 luglio, sold out) e Coez (11 luglio), oltre alla musica sinfonica con Riccardo Muti (18 luglio). Tra gli altri ospiti figurano l’omaggio a Miles Davis con Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans (22 luglio), Charlie Puth (24 luglio), i Marillion (25 e 26 luglio), i Savatage (27 luglio) e l’esclusiva nazionale del violoncellista Hauser (31 luglio).