Salerno. Trovato senza vita un uomo di 56 anni nella sua abitazione.

Tragedia a Omignano, dove un uomo di 56 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando alcuni vicini di casa, preoccupati per non averlo visto uscire da un paio di giorni, hanno allertato i soccorsi.

L’uomo viveva da solo, in compagnia dei suoi due cani. Per accedere all’immobile si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a entrare nell’appartamento attraverso una finestra, consentendo così l’ingresso ai sanitari.

Una volta all’interno, il personale della Misericordia di Vallo della Lucania, giunto con un’automedica, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo i primi rilievi, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali e risalirebbe a oltre 24 ore prima del ritrovamento.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gli accertamenti di rito. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le verifiche del caso.