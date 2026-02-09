Salerno, truffe su carta prepagata: condanna definitiva per un 31enne

Un trentunenne di Salerno è stato condannato in via definitiva per truffa dopo aver incassato i proventi di raggiri su una carta prepagata a lui intestata. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Sassari nel maggio 2025, respingendo il ricorso con cui l’imputato aveva tentato di attribuire la responsabilità a un presunto furto d’identità.

Secondo la difesa, la carta Postepay sulla quale erano confluiti i soldi delle truffe sarebbe stata attivata illecitamente da terzi, all’insaputa dell’uomo. Una ricostruzione che i giudici hanno ritenuto priva di riscontri. Dalle indagini è infatti emerso che lo strumento di pagamento era stato rilasciato previa esibizione della carta d’identità e della tessera sanitaria dell’imputato, documenti che non risultavano mai denunciati come smarriti o rubati.

La Suprema Corte ha sottolineato come la tesi del furto d’identità, peraltro mai supportata da elementi concreti, rappresentasse un tentativo tardivo di sottrarsi alle proprie responsabilità. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile sotto il profilo procedurale, poiché riproponeva doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.

Respinta anche la richiesta di attenuanti generiche. La condanna è così divenuta definitiva, con l’obbligo per l’imputato di versare tremila euro alla Cassa delle ammende.