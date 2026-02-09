Salerno. Uova ritirate dal mercato per rischio Salmonella: coinvolti diversi lotti

Il Ministero della Salute ha disposto un richiamo precauzionale di alcuni lotti di uova fresche a causa di un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Salmonella enteritidis. L’avviso è stato pubblicato nella sezione dedicata ai richiami alimentari del portale ufficiale ministeriale.

Ai consumatori viene raccomandato di non consumare le uova appartenenti ai lotti interessati e di riportarle presso il punto vendita dove sono state acquistate.

Il provvedimento riguarda uova fresche di categoria A, distribuite sia in cartoni che in confezioni da sei pezzi, con date di scadenza ravvicinate. I prodotti sono stati realizzati dall’azienda agricola e avicola Serroni di Cavallaro Angelo & C. s.n.c., nello stabilimento di località Serroni Alto, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, identificato dal marchio UE IT K1557.

Il ritiro è stato avviato direttamente dall’azienda produttrice a scopo cautelativo, dopo il sospetto di contaminazione da Salmonella enterica subsp. Enteritidis.