Scafatese, decide ancora Molinaro: 1-0 al Real Monterotondo nel recupero

La Scafatese supera di misura il Real Monterotondo grazie a una rete di Salvatore Molinaro nei minuti di recupero e centra la settima vittoria consecutiva nel girone di andata.
Il tecnico Ferraro conferma quasi interamente la formazione scesa in campo nella precedente giornata, inserendo dal primo minuto Maggio al posto di Molinaro, inizialmente in panchina dopo il rientro dalla squalifica.
La gara, disputata sul sintetico del “Fausto Cecconi”, si sviluppa su ritmi contenuti nella prima frazione, con poche occasioni da gol per entrambe le squadre. Nella ripresa Ferraro modifica l’assetto offensivo inserendo prima Molinaro e successivamente Dambros e Palmieri, aumentando la pressione nella metà campo avversaria.
Proprio nel finale nasce l’azione decisiva: Palmieri tenta due volte la conclusione, la palla resta in area e Molinaro controlla e conclude in rete, firmando l’1-0 che decide l’incontro.
Con questo successo la Scafatese mantiene invariate le distanze dalle inseguitrici e prosegue la propria striscia positiva.