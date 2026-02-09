Scafati, arrestato con 50 grammi di cocaina: condannato e rimesso in libertà

Un uomo di 60 anni residente a Scafati è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza locale perché trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina.

Le indagini sono scattate dopo l’individuazione di un presunto acquirente, che avrebbe acquistato alcune dosi di droga proprio dall’indagato. Attraverso rapidi accertamenti, i militari dell’Arma sono risaliti al sessantenne, procedendo al fermo e al sequestro della sostanza stupefacente.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Il tribunale ha disposto una condanna a dieci mesi di reclusione, con conseguente ritorno in libertà.

