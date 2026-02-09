Scafati, carabinieri in Comune per acquisire atti su permessi e autorizzazioni

L’attività si è concentrata in particolare su permessi e autorizzazioni finiti nei giorni scorsi al centro di esposti presentati da cittadini e gruppi consiliari di opposizione.

Sette giorni di intenso lavoro negli uffici del Comune di Scafati, dove i carabinieri della Tenenza locale, guidati dal comandante Gaspare Sicignano, hanno proceduto all’acquisizione di numerosi atti amministrativi. L’attività si è concentrata in particolare su permessi e autorizzazioni finiti nei giorni scorsi al centro di esposti presentati da cittadini e gruppi consiliari di opposizione.

Le operazioni hanno interessato diversi settori dell’amministrazione comunale, con i militari dell’Arma impegnati nella raccolta di copie e originali di delibere, fascicoli e documentazione relativa a insediamenti produttivi e commerciali, come riporta “La Città“.

Al momento non risultano misure cautelari né contestazioni dirette nei confronti di funzionari o amministratori di Palazzo Mayer. L’acquisizione degli atti rientra in una fase preliminare di verifica, finalizzata ad approfondire le segnalazioni pervenute all’autorità giudiziaria.