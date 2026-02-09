Scomparso da Castelcivita un uomo: l’appello della famiglia per ritrovarlo

Ore di angoscia per i familiari di Franco Sabetta, che si è allontanato da Castelcivita nel pomeriggio di domenica facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi parenti attraverso i social network, spiegando che l’uomo è molto socievole e potrebbe avvicinarsi a qualcuno per chiedere un passaggio o un aiuto. “Non deve spaventare nessuno: è una persona buona, ma è malato e ha bisogno di tornare a casa il prima possibile”, hanno scritto.

La famiglia invita chiunque lo avvistasse a contattare immediatamente i numeri 349 7741230 e 338 1350000, rinnovando l’appello alla collaborazione per favorire il suo ritrovamento.