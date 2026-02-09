Secondigliano: distrutta la pizzeria “Benvenuti al Sud”, evacuata una palazzina

Momenti di apprensione nella notte a Secondigliano, dove un incendio ha distrutto la pizzeria “Benvenuti al Sud”, storica attività della zona. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti.
Il rogo ha interessato anche l’officina adiacente al locale, causando ulteriori danni. Per motivi di sicurezza è stata evacuata la palazzina sovrastante, al fine di tutelare i residenti.
Al momento non si segnalano feriti. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio.