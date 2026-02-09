Spaccio nella movida di Pompei: un arresto per cocaina e maxi sequestro di hashish in 24 ore

La droga continua a circolare anche nelle ore più animate della movida pompeiana. La Polizia di Stato del Commissariato di Pompei, guidata dal vicequestore Antonio Concas, ha effettuato due distinti interventi nell’arco di 24 ore, portando a un arresto in flagranza e a un ingente sequestro di stupefacenti.

Nel primo caso, un 21enne di Torre Annunziata è stato fermato in auto in via Nolana e trovato in possesso di un involucro di cocaina e 20 euro in contanti. A seguito di un controllo più approfondito, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Nel corso di un’altra operazione, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 19enne di Boscoreale, assente al momento dell’intervento. Alla presenza di un familiare e con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, sono stati scoperti 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilogrammo, circa cinque grammi di canapa indiana e materiale per il confezionamento. Il giovane si è successivamente presentato in Commissariato ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

I due interventi evidenziano la presenza di diverse modalità di spaccio sul territorio: dalla cocaina destinata al consumo immediato nei luoghi della movida, fino allo stoccaggio di hashish per il rifornimento del mercato locale. Le forze dell’ordine proseguono con controlli mirati e attività di contrasto per limitare la diffusione del fenomeno.