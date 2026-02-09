Tir di traverso sulla Caserta-Salerno, traffico bloccato in direzione Salerno

Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato finendo di traverso lungo l’asse viario Caserta-Salerno, bloccando completamente la carreggiata in direzione Salerno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e un’ambulanza per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Si registrano forti rallentamenti e code in zona. Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare il tratto interessato e di utilizzare percorsi alternativi.

