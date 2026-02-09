Traffico illecito di rifiuti tra l’Agro e il Vesuviano: respinte le istanze degli indagati: il caso passa al Tribunale del Riesame

Nessuno sconto per gli indagati nell’operazione del Noe dei carabinieri dello scorso fine gennaio sul traffico illecito di rifiuti speciali e sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il gip del Tribunale di Salerno ha respinto le richieste delle difese contro le misure cautelari, aprendo ora la strada al ricorso al Tribunale del Riesame.

L’inchiesta aveva portato all’arresto di otto persone, con quattro obblighi di dimora, al coinvolgimento di altrettante società finite nel registro degli indagati e al sequestro di beni per un valore milionario. I destinatari delle misure cautelari risiedono tra Scafati, Pagani, Nocera Inferiore, Salerno, Pompei e San Giuseppe Vesuviano, mentre le aziende coinvolte hanno sede legale tra Sarno e San Giuseppe Vesuviano. A tutti gli arrestati viene contestata l’associazione per delinquere.

Al centro delle indagini anche un’azienda agricola e suinicola di Roccadaspide, dove i militari hanno rinvenuto tonnellate di rifiuti tombati nel terreno, tra i quali pascolavano i maiali. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe smaltito in modo illecito rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi — in particolare scarti industriali, rifiuti tessili e frazione indifferenziata dei rifiuti urbani — provenienti da impianti delle province di Napoli e Caserta, come riporta “Metropolis“.

Le operazioni sarebbero avvenute attraverso società di intermediazione del settore, con l’obiettivo di risparmiare sui costi di smaltimento evitando le procedure previste dalla normativa ambientale.

Ora l’attenzione si sposta sul Tribunale del Riesame, che dovrà pronunciarsi sulle richieste di revoca delle misure cautelari dopo gli interrogatori di garanzia.