Trovato morto nel fiume Calore il 66enne scomparso da Castelcivita

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Franco Sabetta, 66 anni, originario di Aquara, allontanatosi nella giornata di ieri dalla casa di riposo di Castelcivita. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina nel fiume Calore, in un punto non distante dalla struttura che lo ospitava.

Restano da chiarire le circostanze dell’allontanamento e quanto accaduto nelle ore successive. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause della morte.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Aquara, dove l’uomo era molto conosciuto. Dopo l’attivazione delle ricerche, che avevano visto impegnati carabinieri, vigili del fuoco e numerosi cittadini, l’attesa si è purtroppo conclusa con il tragico ritrovamento. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.