Controlli dei NAS: sequestrate 1,4 tonnellate di alimenti, cucine chiuse in due ristoranti tra Salerno e Piana del Sele

Gravi violazioni igienico-sanitarie riscontrate in diversi locali etnici: scattano sospensioni immediate, sequestri e sanzioni per oltre 5.000 euro.

Operazione di controllo dei Carabinieri del NAS di Salerno in diversi ristoranti etnici tra il capoluogo e la Piana del Sele, dove sono emerse gravi irregolarità sul fronte della sicurezza alimentare e delle condizioni igienico-sanitarie.

Il bilancio delle ispezioni è pesante: due attività sospese con effetto immediato, locali posti sotto sequestro e oltre una tonnellata di alimenti ritirati dal mercato.

Le verifiche, condotte con il supporto del personale dell’ASL, hanno evidenziato situazioni incompatibili con la prosecuzione delle attività di ristorazione.

In particolare, sono stati riscontrati ambienti inadeguati alla corretta conservazione degli alimenti, carenze strutturali e una gestione degli spazi non conforme alle normative vigenti.

In uno dei locali controllati, un’area allo stato grezzo veniva utilizzata contemporaneamente come deposito di alimenti e come zona destinata allo stoccaggio dei rifiuti, con evidenti rischi per la salubrità dei prodotti.

In un altro esercizio, invece, lo spogliatoio del personale ospitava anche monopattini e biciclette impiegati per il servizio di consegna a domicilio, in violazione delle norme igieniche previste.

Durante le ispezioni sono inoltre emerse gravi carenze nella pulizia generale dei locali, frigoriferi non pienamente funzionanti, l’assenza di adeguati sistemi di protezione contro animali infestanti, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e l’utilizzo di abbigliamento non conforme da parte del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 1,4 tonnellate di alimenti, tra pesce, carne, pollame e panini risultati privi di tracciabilità, requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.500 euro.

I controlli, fanno sapere gli inquirenti, proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative nel settore della ristorazione.