Drone carico di droga e cellulari intercettato nel carcere di Salerno: maxi sequestro nella notte

Nuova operazione della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Salerno, dove è stato sequestrato un pacco lanciato da un drone sul tetto di una sezione detentiva.

Nuova operazione della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Salerno, dove è stato sequestrato un pacco lanciato da un drone sul tetto di una sezione detentiva. A renderlo noto è il segretario regionale OSAPP Vincenzo Palmieri.

Il velivolo telecomandato trasportava un involucro legato a un lungo filo di lenza, lungo decine di metri. Scattato l’allarme per il sorvolo sospetto, gli agenti in servizio nel turno notturno — i cosiddetti “Baschi Azzurri” — sono intervenuti tempestivamente raggiungendo la sommità dell’edificio e recuperando il carico, mentre il drone si allontanava.

All’interno del pacco sono stati trovati stupefacenti di vario tipo e telefoni cellulari, confermando l’esistenza di un traffico illecito sempre più organizzato che sfrutta anche la via aerea per introdurre materiale proibito in carcere.

Secondo l’OSAPP, la criminalità organizzata riesce ormai a violare con facilità lo spazio aereo dell’istituto penitenziario. Più volte il sindacato ha chiesto l’installazione di sistemi tecnologici di inibizione dei droni, sottolineando come la presenza di droga e cellulari trasformi il carcere in una vera e propria piazza di spaccio, come emerso anche da precedenti indagini giudiziarie.