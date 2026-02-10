Maxi sequestro antimafia a Salerno: beni per oltre 16 milioni a imprenditore legato a clan e gioco illegale

Alle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione, nel capoluogo, a un importante provvedimento di sequestro disposto ai sensi della normativa antimafia.

L'operazione ha visto impegnati gli investigatori del Servizio Centrale Anticrimine, della Divisione Anticrimine di Salerno e la Squadra Mobile.

Il sequestro, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Salerno, riguarda beni, società e rapporti finanziari per un valore complessivo superiore ai 16 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore ritenuto parte di un’associazione per delinquere.

Secondo gli inquirenti, il gruppo sarebbe stato attivo nella gestione illecita del gioco d’azzardo e nel riciclaggio di denaro, con l’aggravante di aver favorito organizzazioni mafiose operanti in diverse aree del Paese. L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo ai patrimoni illeciti legati alla criminalità organizzata.