Maxi sequestro antimafia a Salerno: beni per oltre 16 milioni a imprenditore legato a clan e gioco illegale

Alle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione, nel capoluogo, a un importante provvedimento di sequestro disposto ai sensi della normativa antimafia.

Da
Redazione
-

Alle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione, nel capoluogo, a un importante provvedimento di sequestro disposto ai sensi della normativa antimafia. L’operazione ha visto impegnati gli investigatori del Servizio Centrale Anticrimine, della Divisione Anticrimine di Salerno e la Squadra Mobile.

Il sequestro, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Salerno, riguarda beni, società e rapporti finanziari per un valore complessivo superiore ai 16 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore ritenuto parte di un’associazione per delinquere.

Secondo gli inquirenti, il gruppo sarebbe stato attivo nella gestione illecita del gioco d’azzardo e nel riciclaggio di denaro, con l’aggravante di aver favorito organizzazioni mafiose operanti in diverse aree del Paese. L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo ai patrimoni illeciti legati alla criminalità organizzata.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore