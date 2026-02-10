Mistero a Milano: scompare una rarissima Alfa Romeo 33 Stradale da 30 milioni di euro

È giallo a Milano per la sparizione di una Alfa Romeo 33 Stradale, autentico capolavoro dell’automobilismo e tra le vetture più rare al mondo, con un valore stimato intorno ai 30 milioni di euro.

È giallo a Milano per la sparizione di una Alfa Romeo 33 Stradale, autentico capolavoro dell’automobilismo e tra le vetture più rare al mondo, con un valore stimato intorno ai 30 milioni di euro. La famiglia del proprietario, noto appassionato di corse ormai scomparso, ha presentato una denuncia in Procura che ha fatto scattare un’indagine per ipotesi di reato pesantissime: estorsione, falso e riciclaggio per rendere il bene irrintracciabile.

Secondo quanto riferito dai legali degli eredi — gli avvocati Angelo e Sergio Pisani e Francesco Sacchetti — l’auto sarebbe rimasta per anni custodita nel garage di una persona di fiducia. Dopo la morte del proprietario, però, la famiglia sarebbe finita sotto una forte pressione, tra minacce di cause milionarie e intimidazioni, approfittando anche delle fragili condizioni di salute della vedova. In questo contesto sarebbe stata ottenuta, secondo l’accusa, la firma per la cessione forzata della vettura.

Da lì una catena di operazioni sospette: l’Alfa Romeo sarebbe stata intestata a una società creata ad hoc, poi radiata e trasferita all’estero utilizzando una denuncia di smarrimento delle targhe. Da quel momento, del prezioso bolide si sono perse le tracce in Italia, come riportato da “Metropolis”.

I familiari hanno lanciato un appello pubblico: chiunque avesse notizie o dovesse avvistare uno dei soli 18 esemplari esistenti al mondo è invitato a contattare i legali, per contribuire al recupero di un pezzo unico della storia dell’auto.