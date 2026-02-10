Omicidio di Sarno, Odierna attacca: “Vergognosa la foto di Sirica in carcere, offende vittima e comunità”

È polemica dopo la diffusione, sui giornali e online, dell’immagine che ritrae Andrea Sirica – l’uomo accusato dell’omicidio del panettiere Gaetano Russo – abbracciato al fratello all’interno del carcere.

È polemica dopo la diffusione, sui giornali e online, dell’immagine che ritrae Andrea Sirica – l’uomo accusato dell’omicidio del panettiere Gaetano Russo – abbracciato al fratello all’interno del carcere. Una fotografia che ha suscitato indignazione e dure reazioni istituzionali.

A intervenire è il consigliere regionale Sebastiano Odierna (Lista Cirielli – ECR), che ha definito lo scatto “inaccettabile e vergognoso”, sottolineando come rappresenti un’offesa alla memoria della vittima, al dolore della famiglia Russo e all’intera comunità di Sarno, ancora scossa dall’efferato delitto.

“Mi attiverò immediatamente presso tutte le autorità competenti – ha scritto Odierna – per accertare chi ha scattato la foto, con quali mezzi il killer abbia avuto accesso a un telefono e come l’immagine sia stata diffusa pubblicamente”.

Il consigliere ha poi chiesto il massimo rigore nella gestione della detenzione:

“Un criminale che ha strappato la vita a un lavoratore onesto non merita alcuna agevolazione, tantomeno una convivenza serena in carcere. La pena deve essere punitiva ed esemplare, non un comodo soggiorno familiare che umilia la giustizia”.

Odierna ha concluso assicurando il proprio impegno per fare piena luce sull’accaduto e per evitare che episodi simili si ripetano:

“Il messaggio deve essere chiaro: non si tollera impunità. Sarno merita giustizia vera, non immagini che feriscono due volte”.