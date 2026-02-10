Pagani. Bilancio di fine mandato e difesa dell’azione amministrativa

Passione per Pagani rilancia De Prisco verso rielezione. Fine mandato e bilancio politico dell’amministrazione civica. Il gruppo difende il lavoro svolto e guarda al futuro

Bilancio di fine mandato e difesa dell’azione amministrativa

«Siamo ormai alle battute finali di questo mandato politico – amministrativo iniziato nel 2020», sottolinea il gruppo Passione per Pagani, che rivendica il percorso compiuto al fianco del sindaco Raffaele Maria De Prisco, definito «politico e persona umile, preparata, onesta, leale e perbene». Anni complessi, segnati da difficoltà straordinarie, a partire da «un ingiusto dissesto finanziario ereditato», superato – evidenziano – «con le risorse proprie dell’Ente e grazie ai contribuenti paganesi, senza ricorrere al mutuo ministeriale». Alla crisi finanziaria si è sommata quella pandemica e una forte carenza di personale, ma «nonostante tutto l’amministrazione è riuscita a incrementare la macchina comunale con circa 40 assunzioni». Viene inoltre rimarcata «la capacità di intercettare diversi milioni di euro tra fondi PNRR e finanziamenti regionali», creando le condizioni per uno sviluppo urbano, sociale, economico e culturale.

Rilancio civico e sostegno alla ricandidatura

Secondo il gruppo, «una valutazione complessiva sull’operato di un sindaco va fatta con onestà intellettuale sull’arco temporale dei due mandati», ricordando che molte opere sono già concluse e altre in fase di realizzazione. Da qui il sostegno netto: «Con maggiore forza e determinazione sosteniamo il sindaco avvocato Raffaele Maria De Prisco e crediamo debba avere la possibilità di completare il suo operato con la rielezione». Centrale anche la prospettiva politica: «L’abbattimento degli steccati politici, nel rispetto degli ideali, può dare vita a una coalizione esclusivamente civica», capace di mettere «il bene comune e l’amore per la città prima di ogni logica di partito». Il gruppo annuncia infine un lavoro di ascolto già avviato sul territorio, con il coinvolgimento di nuove energie. La nota è sottoscritta da Carmela Annunziata, Maria Rosaria Burgio, Rita Greco, Mariastella Longobucco, Gerardo Palladino e Veronica Russo.