Pompei. Caso Boccia, rinvio a giudizio a Roma: stalking e altri gravi reati contestati all’imprenditrice

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei finita al centro di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi mesi. Il procedimento nasce dalla denuncia dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che si costituirà parte civile insieme alla moglie e all’ex capo di gabinetto del ministero.

Secondo l’accusa, Boccia dovrà rispondere di stalking aggravato, lesioni personali, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione aggravata e false dichiarazioni nel curriculum presentato per l’organizzazione di alcuni eventi. I fatti contestati si collocano in un arco temporale compreso tra maggio 2024 e aprile 2025, un’inchiesta che aveva già avuto forti ripercussioni mediatiche e politiche, culminate con le dimissioni di Sangiuliano da ministro.

I difensori dell’imprenditrice, gli avvocati Francesco Di Deco e Saverio Sapia, contestano duramente l’impianto accusatorio: secondo loro sarebbe incomprensibile la configurazione del reato di stalking, considerando che Sangiuliano avrebbe potuto interrompere il rapporto in qualsiasi momento. Dubbi vengono sollevati anche sulle presunte lesioni, ritenute incoerenti rispetto alle certificazioni mediche prodotte.

Di segno opposto la posizione dei legali dell’ex ministro e della moglie, che parlano di un’imputazione “innovativa” e di un processo che, a loro giudizio, riabilita l’immagine di Sangiuliano, riconoscendo una dinamica di sottomissione all’interno della relazione. Parte civile anche l’ex capo di gabinetto Francesco Gilioli, che si dice diffamato per presunte informazioni false su contratti mai firmati.

Infine le parole dello stesso Sangiuliano: “È stato un anno di profonda sofferenza, ho subito un’onda di violenza inaudita. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura e sono certo che la verità emergerà. Si sta capendo chi era la vittima e chi il carnefice”.