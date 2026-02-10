Ritrovato a Berlino Davide Proto: sta bene il 26enne salernitano scomparso da Bologna

A comunicarlo è stata l’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope, che aveva avviato le ricerche insieme alla famiglia.

È stato ritrovato a Berlino Davide Proto, il 26enne originario di Salerno e studente di Lettere e Filosofia all’Università di Bologna, scomparso dallo scorso 7 febbraio senza più dare notizie di sé.

A comunicarlo è stata l’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope, che aveva avviato le ricerche insieme alla famiglia. Dopo migliaia di segnalazioni arrivate da tutta Europa, una fotografia scattata nella capitale tedesca si è rivelata decisiva per individuarlo.

Secondo quanto riferito, le condizioni di salute del giovane sarebbero buone, ponendo fine a giorni di grande apprensione per amici e parenti.