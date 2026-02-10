Salerno, l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella col fratello: scatta l’indagine interna

Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, si è fatto fotografare in carcere insieme al fratello Daniele, già detenuto nella stessa struttura per altri reati. I due avrebbero persino aperto un profilo social su Instagram, da cui è partita la diffusione dello scatto.

La foto è arrivata al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che l’ha pubblicata sui propri canali social denunciando l’accaduto e contattando la casa circondariale per chiedere una rapida indagine interna. Borrelli ha inoltre sollecitato la separazione dei due fratelli e il sequestro del cellulare utilizzato in cella.

Sirica è stato arrestato martedì scorso con l’accusa di aver ucciso Gaetano Russo con almeno dieci coltellate all’interno del suo panificio a Sarno. Dopo numerose segnalazioni, il profilo Instagram aperto dal carcere sarebbe stato chiuso.

“I due fratelli vanno immediatamente divisi – ha dichiarato Borrelli – e va chiarito come sia stato possibile avere un cellulare in carcere e aprire un profilo social. È l’ennesima dimostrazione delle falle del sistema penitenziario. Inoltre è profondamente offensivo per la famiglia della vittima vedere l’assassino che pubblica foto dalla cella”.

Ora l’amministrazione penitenziaria dovrà fare luce sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità interne.