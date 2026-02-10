San Marzano sul Sarno. Il mercato rionale si sposta in via Berlinguer (video)

San Marzano sul Sarno. Più accessibilità per i cittadini, maggiore integrazione commerciale e un assetto urbano più sicuro per affrontare le criticità del territorio
Una scelta per avvicinare il mercato alla città
Il mercato rionale di San Marzano sul Sarno sarà trasferito da Viale 8 Marzo a via Berlinguer, in una posizione più prossima al centro cittadino. La decisione è finalizzata a rendere il mercato più facilmente raggiungibile da tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, che potranno accedervi in modo più agevole e sicuro. Il nuovo posizionamento favorirà inoltre una maggiore integrazione con il tessuto commerciale esistente, rafforzando la vitalità del quartiere e generando un indotto positivo per le attività di prossimità.
Sicurezza e funzionalità urbana al centro della decisione
Alla base della scelta vi sono anche valutazioni legate alla sicurezza e alla funzionalità complessiva in chiave urbanistica. Mantenere Viale 8 Marzo libero da occupazioni consentirà infatti di garantire la piena accessibilità dell’arteria, soprattutto in caso di emergenze connesse alle frequenti esondazioni che interessano l’area. Una soluzione che punta a una gestione più efficace degli spazi urbani, coniugando prevenzione, ordine e tutela della sicurezza pubblica.
