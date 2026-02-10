Sant’Antimo, scoperto arsenale nascosto in un’abitazione: fermato un 51enne incensurato

Operazione dei Carabinieri durata oltre 24 ore: sequestrate armi da guerra, pistole, munizioni e coltelli. L’uomo rintracciato e fermato a Castel Volturno.

Un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un’abitazione di Sant’Antimo.

È quanto scoperto dai Carabinieri della locale Tenenza, che hanno sottoposto a fermo un uomo di 51 anni, residente in zona e incensurato, al termine di un’attività investigativa conclusa nelle ultime ore.

L’operazione, avviata l’8 febbraio, ha richiesto oltre ventiquattro ore di accertamenti e pedinamenti prima di portare i militari a chiudere il cerchio attorno all’uomo, ritenuto responsabile della detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante la perquisizione dell’abitazione, al momento vuota, i Carabinieri hanno individuato un capannone annesso alla casa dove, all’interno di un tubo metallico accuratamente nascosto, era stato occultato un consistente quantitativo di armi.

Il bilancio del sequestro è rilevante: un lanciarazzi, sei pistole, una pistola scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna-pistola, arma facilmente occultabile e particolarmente pericolosa.

Insieme alle armi sono state rinvenute anche numerose munizioni, tra cui 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce, oltre a sei coltelli a serramanico.

Dopo la scoperta del deposito, i militari si sono messi sulle tracce del proprietario dell’abitazione, rintracciandolo poco dopo a Castel Volturno, presso l’abitazione di un parente.

L’uomo è stato quindi fermato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

Le armi sequestrate saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in episodi criminali o in altri fatti di sangue avvenuti sul territorio.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla detenzione e alla circolazione illegale di armi, fenomeno che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica.