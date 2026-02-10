Sarno proclama il lutto cittadino per i funerali del panettiere Gaetano Russo

La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale con un apposito provvedimento, per esprimere il cordoglio dell’intera comunità.

Sarà lutto cittadino a Sarno in occasione dei funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso nei giorni scorsi nella sua attività commerciale. La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale con un apposito provvedimento, per esprimere il cordoglio dell’intera comunità.

“In segno di profonda partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera città – hanno fatto sapere il sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione comunale – verrà proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 11 febbraio 2026, in concomitanza con le esequie che si terranno presso il Duomo di Episcopio”.

Durante l’intera giornata saranno osservati alcuni momenti simbolici di raccoglimento: bandiere a mezz’asta con nastro nero presso Palazzo San Francesco, un minuto di silenzio alle ore 15, all’inizio del rito funebre, con sospensione delle attività lavorative e commerciali, e l’abbassamento delle saracinesche degli esercizi durante il momento di commemorazione.

Un gesto con cui Sarno si stringe attorno ai familiari di Gaetano Russo, rendendo omaggio alla sua memoria.