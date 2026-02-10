Tentato furto d’auto al Vomero: arrestato 42enne sorpreso dai Carabinieri

Blitz notturno in via Rossini: recuperata e restituita al proprietario un’Audi Q3. Denunciata anche una giovane donna presente sul posto.

Tentato furto d’auto nella notte nel quartiere Vomero, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cercava di rubare un’autovettura in sosta.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio: una pattuglia, transitando all’incrocio tra via Rossini e via Galdieri, ha notato l’uomo intento a forzare un’Audi Q3 parcheggiata lungo la strada.

I militari sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che riuscisse a portare a termine il furto.

Con lui si trovava anche una donna di 21 anni, risultata incensurata, che è stata denunciata in stato di libertà per il coinvolgimento nella vicenda.

L’autovettura è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre il 42enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati delle forze dell’ordine nel quartiere collinare, finalizzati a contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai residenti.