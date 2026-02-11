Assalti ai portavalori: la rapina choc sull’A3 a Nocera Inferiore

Proprio come in un film, anche il nostro territorio fu teatro di una delle rapine più spettacolari e violente degli ultimi anni.

I recenti assalti ai portavalori registrati negli ultimi giorni nel Brindisino, con bande armate capaci di bloccare strade, incendiare veicoli e agire in pochi minuti come veri reparti paramilitari, riaccendono l’allarme su una criminalità sempre più organizzata e spregiudicata. Un fenomeno che nell’Agro nocerino-sarnese non è purtroppo nuovo.

Proprio come in un film, anche il nostro territorio fu teatro di una delle rapine più spettacolari e violente degli ultimi anni: l’assalto al furgone portavalori della Ipervigile avvenuto sull’autostrada A3, nel tratto compreso tra Salerno Centro e Salerno Fratte, all’altezza della galleria del Seminario.

Era l’alba, intorno alle 6.40, quando una Volkswagen Golf nera affiancò il mezzo blindato. Dall’auto partirono colpi di arma da fuoco mentre sull’asfalto venivano lanciate bande chiodate che forarono le gomme posteriori del portavalori, costringendolo a fermarsi pochi metri dopo l’uscita della galleria.

Con i due vigilantes bloccati sotto la minaccia delle armi, due rapinatori continuarono a sparare in aria per coprire l’azione, mentre altri salirono sul tetto del mezzo e, armati di flex, tagliarono la lamiera per recuperare numerosi plichi di denaro. Il bottino: circa 700mila euro.

A garantire ai banditi il tempo necessario fu il blocco dell’autostrada: una station wagon rubata venne piazzata di traverso dall’altro lato della galleria, impedendo l’arrivo di veicoli e creando momenti di panico tra i pendolari.

Scattarono immediatamente i soccorsi e le indagini con Polizia Stradale, Squadra Mobile, scientifica ed elicotteri in volo sopra l’area. Sull’asfalto rimasero bossoli e segni evidenti della sparatoria, ma dei rapinatori si persero le tracce.

Le modalità ricordano da vicino quelle viste nei giorni scorsi in Puglia: azioni rapide, coordinate, con ruoli precisi e controllo totale del territorio per pochi minuti decisivi. Un copione ormai collaudato dalla criminalità organizzata, che continua a colpire mezzi blindati con tecniche sempre più aggressive.