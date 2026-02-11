Battipaglia, arrestato dopo un tentativo di fuga: sequestrate cocaina, crack e marijuana

Nella giornata del 10 febbraio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto Giuseppe Stabile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un servizio mirato di prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, durante un controllo l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione, opponendo resistenza agli operatori e cercando di allontanarsi.

A seguito della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto circa 60 grammi complessivi tra cocaina e crack, oltre a circa 8 grammi tra hashish e marijuana. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al taglio e al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

L’arresto rientra nelle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga intensificate nelle ultime settimane sul territorio battipagliese, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e prevenire fenomeni di microcriminalità legati al consumo e alla distribuzione di stupefacenti.

Come previsto dalla normativa vigente, la posizione dell’indagato sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria competente, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.