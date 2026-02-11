Bonus facciate, maxi frode da 77 milioni: sequestri in tutta Italia e 19 indagati

Indagine coordinata dalla Procura di Venezia: coinvolte 33 società e decine di persone fisiche. Sequestrati immobili, conti correnti e crediti fiscali ottenuti illecitamente.

Un sistema fraudolento esteso su scala nazionale, capace di generare crediti fiscali inesistenti sfruttando il meccanismo del Bonus facciate.

È questo lo scenario emerso dall’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, che ha portato al sequestro preventivo d’urgenza di beni e crediti per un valore complessivo di circa 77 milioni di euro.

L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, ha interessato numerose province italiane, tra cui Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo, Udine, Milano, Pavia, Mantova, Roma, Napoli, Caserta e Catania.

Nel corso degli interventi sono stati sequestrati 24 immobili, conti correnti per circa 3,6 milioni di euro e crediti d’imposta non ancora utilizzati per ulteriori 34,5 milioni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, alla base del sistema vi sarebbe un’organizzazione guidata da un ragioniere padovano, titolare di uno studio professionale nel Trevigiano.

Attraverso accessi abusivi ai cassetti fiscali di cittadini ignari e l’utilizzo di società intestate a prestanome, il gruppo sarebbe riuscito a generare e monetizzare crediti fiscali legati all’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, successivamente ceduti a terzi.

In totale risultano indagate 19 persone con accuse che spaziano dalla truffa aggravata ai danni dello Stato alla ricettazione e al riciclaggio.

L’indagine coinvolge inoltre 33 società e numerose persone fisiche che, in alcuni casi inconsapevolmente, hanno beneficiato del sistema illecito.

I sequestri disposti si aggiungono a quelli già effettuati nelle fasi precedenti dell’inchiesta, quando erano stati bloccati ulteriori 5,8 milioni di euro depositati su conti correnti riconducibili agli indagati.

L’operazione conferma l’attenzione delle autorità verso i meccanismi di frode collegati ai bonus edilizi, strumenti introdotti per sostenere il comparto delle costruzioni ma finiti, in diversi casi, al centro di sofisticate operazioni criminali.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di responsabilità e verificare eventuali ulteriori ramificazioni del sistema.