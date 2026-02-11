Castellabate, rafforzati i controlli della Polizia Locale: task force contro furti e criminalità

Sono stati intensificati in maniera significativa i controlli della Polizia Locale di Castellabate su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e un monitoraggio costante delle aree più sensibili.

Gli agenti hanno incrementato i posti di blocco dinamici e le attività di pattugliamento lungo le principali arterie che collegano le frazioni, oltre alle strade periferiche, attraverso un servizio capillare di vigilanza e prevenzione. Il comando di Polizia Locale, guidato dal neo comandante Alberto Giorgio, proseguirà le operazioni con i mezzi a disposizione e con il supporto delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

A rafforzare ulteriormente il sistema di controllo contribuisce la rete di videosorveglianza comunale, composta da telecamere posizionate in punti strategici e dotate di tecnologia “targa system”, utile per l’individuazione dei veicoli sospetti e per il contrasto ai reati.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marco Rizzo:

«Alla luce della crescente ondata di furti registrata anche nel nostro territorio, abbiamo deciso di rafforzare i controlli in entrata e in uscita da Castellabate. Non possiamo restare indifferenti davanti a un fenomeno in rapida espansione. La sicurezza è un elemento imprescindibile per la tranquillità dei cittadini».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza della sinergia tra Polizia Locale e Carabinieri, annunciando controlli sia diurni che serali per potenziare le attività di prevenzione e vigilanza.