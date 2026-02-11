Cava de’ Tirreni, nessuna traccia di Paolo Di Domenico: ricerche senza sosta

Continuano senza sosta le ricerche di Paolo Di Domenico, il 70enne di Cava de’ Tirreni scomparso ormai da diversi giorni. Anche nella giornata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati impegnati in una vasta operazione di perlustrazione, purtroppo senza esito.
Le squadre, in collaborazione con gli altri corpi ed enti coinvolti, hanno battuto le zone più impervie comprese tra il territorio di Cava de’ Tirreni e Molina, frazione di Vietri sul Mare, area in cui ricade l’ultima segnalazione dell’uomo.
Nonostante l’imponente dispiegamento di uomini e mezzi, al momento di Paolo Di Domenico non c’è ancora traccia. Nelle scorse ore è stata diffusa anche una nuova immagine, estrapolata da un sistema di videosorveglianza, che rappresenterebbe l’ultimo avvistamento del 70enne.
Gli investigatori stanno ora valutando nuovi scenari, sui quali verranno orientate le prossime fasi delle ricerche nella speranza di arrivare al più presto a una svolta.