Denaro nascosto tra bagagli e libri: scoperti 6 milioni di euro non dichiarati nel 2025

Più di 530 passeggeri sanzionati grazie all’azione congiunta e al fiuto del cane Yakisoba; scoperti debiti fiscali per oltre 4,5 milioni di euro e sequestri per sottrazione fraudolenta.

Nel corso del 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza ha intercettato oltre 6,2 milioni di euro non dichiarati durante le operazioni di controllo presso l’Aeroporto di Orio al Serio.

Grazie al costante monitoraggio e al supporto del cane anti-denaro “Yakisoba”, sono stati sanzionati oltre 530 passeggeri che cercavano di trasferire contante in 16 diverse valute senza rispettare l’obbligo di dichiarazione.

I principali itinerari individuati per il trasferimento illecito di denaro riguardavano destinazioni verso Nord Africa e Medio Oriente.

Il denaro non dichiarato è stato scoperto in modi estremamente vari: doppifondi nei bagagli, pagine di libri, flaconi di liquidi e persino nascosto tra gli indumenti.

Le sanzioni amministrative hanno fruttato allo Stato più di 320.000 euro, mentre ulteriori approfondimenti fiscali hanno portato alla luce debiti verso l’Erario per oltre 4,5 milioni di euro e al sequestro di 137.000 euro per sottrazione fraudolenta di imposte.

Questi risultati confermano l’efficacia dei controlli ADM nel contrasto al riciclaggio di denaro, alle frodi fiscali e nella tutela degli interessi economico-finanziari nazionali, sottolineando l’importanza di un monitoraggio rigoroso negli scali aeroportuali italiani.