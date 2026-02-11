Foto in cella a Salerno, trasferiti in carceri diversi i fratelli Sirica

Sono stati trasferiti in due istituti penitenziari differenti Andrea Sirica, l’uomo accusato dell’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, e il fratello Daniele, finiti al centro delle polemiche dopo la diffusione di una fotografia.

Sono stati trasferiti in due istituti penitenziari differenti Andrea Sirica, l’uomo accusato dell’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, e il fratello Daniele, finiti al centro delle polemiche dopo la diffusione di una fotografia scattata all’interno della cella e pubblicata su un profilo Instagram.

A rendere noto il provvedimento è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’immagine, comparsa sui social nei giorni scorsi, aveva sollevato forti indignazioni e spinto la direzione della casa circondariale di Salerno ad avviare un’indagine interna per accertare come i detenuti fossero entrati in possesso di un telefono cellulare.

L’inchiesta interna mira a ricostruire eventuali responsabilità e falle nei controlli, mentre il trasferimento dei due fratelli rappresenta un primo provvedimento per ristabilire ordine e sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.