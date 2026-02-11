Foto in cella a Salerno, trasferiti in carceri diversi i fratelli Sirica

Sono stati trasferiti in due istituti penitenziari differenti Andrea Sirica, l’uomo accusato dell’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, e il fratello Daniele, finiti al centro delle polemiche dopo la diffusione di una fotografia scattata all’interno della cella e pubblicata su un profilo Instagram.
A rendere noto il provvedimento è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’immagine, comparsa sui social nei giorni scorsi, aveva sollevato forti indignazioni e spinto la direzione della casa circondariale di Salerno ad avviare un’indagine interna per accertare come i detenuti fossero entrati in possesso di un telefono cellulare.
L’inchiesta interna mira a ricostruire eventuali responsabilità e falle nei controlli, mentre il trasferimento dei due fratelli rappresenta un primo provvedimento per ristabilire ordine e sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.