Furti in un centro commerciale del Casertano, famiglia di Scafati nei guai

Sono imputati per una serie di furti avvenuti in un centro commerciale di Marcianise, in provincia di Caserta, tre componenti di un nucleo familiare di Scafati: una madre, il figlio e la fidanzata di quest’ultimo. I fatti risalgono a circa un anno fa, quando i tre furono sorpresi a sottrarre capi di abbigliamento, generi alimentari e altri prodotti di uso quotidiano da diversi negozi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, si sono basate principalmente sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ritenute determinanti per ricostruire l’accaduto e attribuire le responsabilità.

Per gli imputati è stato disposto il giudizio immediato con l’accusa di furto aggravato. La difesa ha però chiesto per tutti l’ammissione alla messa alla prova, sostenendo che i comportamenti sarebbero riconducibili a un disturbo del controllo degli impulsi, in particolare alla cleptomania, caratterizzata dall’incapacità di resistere alla compulsione di rubare, come riportato da “SalernoToday”.

Sarà ora il giudice a valutare se accogliere la richiesta e disporre il percorso alternativo al processo.