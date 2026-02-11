Maltempo in Campania: scatta l’allerta della Protezione Civile per piogge intense e forti venti

La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di doppia allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, in vigore dalle ore 8 alle 20, sulla base delle analisi del Centro Funzionale regionale.

È stata diramata un’allerta di livello giallo per precipitazioni diffuse e temporali localmente anche di forte intensità, con possibili criticità di tipo idrogeologico nelle aree della Piana campana e di Napoli, nelle isole del Golfo e nell’area vesuviana, oltre che nei territori dell’Alto Volturno e del Matese, della penisola sorrentina-amalfitana, dei Monti di Sarno e dei Picentini, del comprensorio del Tusciano e dell’Alto Sele, della Piana del Sele, dell’Alto e Basso Cilento.

Parallelamente è previsto un peggioramento delle condizioni marine e anemometriche: soffieranno venti occidentali localmente sostenuti, destinati a ruotare dai quadranti nord-occidentali nel corso del pomeriggio, con possibili raffiche e mare agitato. Non si escludono mareggiate lungo i litorali maggiormente esposti.

La Protezione Civile segnala il rischio di allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, frane e caduta di massi a causa della saturazione dei terreni. Le amministrazioni locali sono invitate ad attivare tutte le misure previste dai piani comunali di emergenza per limitare eventuali danni e garantire la sicurezza della popolazione, prestando particolare attenzione anche alla tenuta delle strutture esposte al vento forte e al moto ondoso.