Operazione anticamorra tra Caserta e Napoli: venti misure cautelari

Maxi operazione anticamorra all’alba tra le province di Caserta e Napoli. I Carabinieri del Comando provinciale di Caserta, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di circa venti persone ritenute appartenenti allo stesso sodalizio criminale.
In campo oltre cento militari, supportati da unità cinofile ed elicotteri, impegnati in perquisizioni e arresti in diversi comuni del territorio.
I reati contestati, a vario titolo, spaziano dall’associazione a delinquere di stampo camorristico all’estorsione, dal traffico di stupefacenti alla ricettazione, fino a minacce e lesioni personali.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma presso la Procura di Napoli, alla presenza del procuratore Nicola Gratteri e del comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso.