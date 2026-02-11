Pagani, al via la riqualificazione del palazzo cimiteriale: partiti i lavori attesi da anni

In questa prima fase le aree maggiormente colpite sono state chiuse al pubblico e messe in sicurezza.

Sono iniziati al cimitero comunale di Pagani i lavori di impermeabilizzazione dell’intero lastrico solare del palazzo cimiteriale, un intervento programmato da tempo e reso ancora più urgente dalle recenti piogge che hanno causato gravi infiltrazioni d’acqua, soprattutto al secondo piano della struttura.

In questa prima fase le aree maggiormente colpite sono state chiuse al pubblico e messe in sicurezza. La ditta incaricata ha già avviato la cantierizzazione e l’allestimento del solaio, passaggio necessario per procedere alla completa sostituzione del manto asfaltato della copertura.

L’avvio degli interventi, inizialmente previsto per gennaio, aveva subito un rinvio a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, fondamentali per questo tipo di operazioni. Tempo permettendo, i lavori proseguiranno regolarmente già nelle prossime ore.

Per il rifacimento dell’intera copertura dell’ultimo piano sono previsti circa quindici giorni di lavoro. Successivamente si procederà al ripristino del secondo piano, con il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura dei soffitti nelle zone interessate dalle infiltrazioni.

«È un intervento necessario che la cittadinanza attendeva da anni – ha dichiarato il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco – per garantire decoro, sicurezza e rispetto a un luogo particolarmente caro alla nostra comunità. Abbiamo destinato risorse importanti nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione degli edifici pubblici».

Il primo cittadino ha ricordato anche gli altri interventi realizzati nel corso del mandato, come il completamento e l’assegnazione dei nuovi loculi sul lato nord del cimitero, sottolineando l’impegno costante dell’amministrazione per il miglioramento dei servizi e del decoro dell’area.

«Questa riqualificazione del palazzo cimiteriale conferma l’attenzione verso un luogo sacro per la città – ha aggiunto – ringraziando l’assessore ai Lavori Pubblici Augusto Pepe, il delegato ai servizi cimiteriali Tommaso Passamano e i tecnici comunali per il lavoro svolto».