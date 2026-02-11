Pagani, via alle domande per le case popolari: approvato il nuovo avviso regionale

La Regione Campania ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 430 del 18 dicembre 2025, l’Avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026.

L’iniziativa – fa sapere il Comune di Pagani – rappresenta un’opportunità concreta per famiglie e cittadini che vivono in condizioni di disagio abitativo ed economico e che intendono concorrere all’assegnazione delle case popolari sul territorio comunale.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma telematica della Regione Campania, dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 fino alle ore 14:00 del 15 aprile 2026, utilizzando SPID, CIE o CNS per l’autenticazione.

Tra i principali requisiti richiesti figurano:

– cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea (o regolare titolo di soggiorno);

– residenza o attività lavorativa stabile nel Comune di Pagani o in un altro Comune della Campania;

– ISEE del nucleo familiare non superiore a 16.000 euro;

– assenza di proprietà di alloggi adeguati sul territorio nazionale;

– assenza di occupazioni abusive di immobili ERP negli ultimi cinque anni.

Per supportare i cittadini nella compilazione delle domande è attivo un Help Desk regionale all’indirizzo email avvisoerp@regione.campania.it. Il testo completo dell’Avviso è consultabile sul sito del Comune di Pagani e sull’Albo Pretorio online.

Il Comune ricorda inoltre agli assegnatari di alloggi ERP che, in base al Regolamento Regionale n. 11/2019, è obbligatorio presentare l’attestazione ISEE 2026 per il ricalcolo del canone di locazione. La documentazione dovrà essere consegnata entro il 30 agosto 2026 presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunedipagani.legalmail.it.